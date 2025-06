VS: verdachte aanslag molotovcocktails kan 600 jaar cel krijgen

BOULDER (ANP/RTR) - De man die ervan wordt beschuldigd een mars in de stad Boulder in de Amerikaanse staat Colorado met brandbommen te hebben bestookt, is donderdag aangeklaagd voor poging tot moord en andere misdrijven.

De man viel deelnemers aan een Joodse bijeenkomst aan door molotovcocktails in de menigte te gooien. Hij zou daarbij "free Palestine" hebben geroepen.

Als hij wordt veroordeeld, riskeert de 45-jarige verdachte een gevangenisstraf van ruim 600 jaar voor 28 aanklachten van poging tot moord, aldus de aanklagers. Hij wordt ook aangeklaagd voor federale haatmisdrijven, waarvoor hij een levenslange gevangenisstraf krijgt, als hij wordt veroordeeld.

Drie slachtoffers van de aanval van zondag liggen nog in het ziekenhuis. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er in totaal vijftien slachtoffers, variërend in leeftijd van 25 tot 88 jaar.