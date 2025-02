VS verraden Oekraïne echt niet, zegt defensieminister Hegseth

BRUSSEL (ANP) - Dat de Verenigde Staten onderhandelingen willen beginnen met Rusland betekent niet dat ze Oekraïne laten vallen, verzekert de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth. Het is "zeker geen verraad", bezwoer hij voor overleg met zijn collega's van de andere NAVO-landen.

De mededeling van de VS, buiten Oekraïne en Europese bondgenoten om, heeft hen onaangenaam verrast. Vooral ook omdat Hegseth bij voorbaat al belangrijke concessies aan Rusland aankondigde, klagen veel Europese landen.

Hegseth benadrukte dat geen land Oekraïne met zoveel geld en wapens heeft gesteund als de VS. Maar "de hele wereld en de VS zijn nu gebaat bij en uit op een vrede door onderhandelingen", zei hij op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.