VS versoepelen nu ook milieuregels rond kwikuitstoot

WASHINGTON (ANP/RTR) - De regering-Trump versoepelt de milieuregels rond het gebruik van kwik en andere vervuilende stoffen die zich verspreiden via de lucht, zogenoemde HAPs. Volgens de Amerikaanse milieuorganisatie EPA moet de versoepeling met name oudere kolencentrales helpen open te blijven, nu de vraag naar energie zo hoog is.

Vorige week trok de EPA op last van Trump al een belangrijke wetenschappelijke richtlijn rond broeikasgassen in. Die zogenoemde endangerment finding gold als grond voor veel milieuwetgeving en bepaalde onder meer welke broeikasgassen doorgingen als schadelijk voor de gezondheid.

President Donald Trump riep vorig jaar de "energienoodtoestand" uit om zo grond te geven aan maatregelen die verouderde kolencentrales moesten openhouden. De stoffen die dergelijke centrales, die op de rol stonden om gesloopt te worden, uitstoten, kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Zo kan kwik bij hoge concentraties het zenuwstelsel aantasten, naast dat het kankerverwekkend is.