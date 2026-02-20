Jetten benieuwd naar input Kamer na doorrekening kabinetsplannen

DEN HAAG (ANP) - Aankomend premier Rob Jetten (D66) hoort graag "input" van partijen in de Tweede Kamer nu de planbureaus de kabinetsplannen hebben doorgerekend. "Dan kunnen we richting de zomer, als we de definitieve begroting van volgend jaar maken, daar goed naar kijken."

Meerdere oppositiepartijen hekelen dat de plannen van D66, VVD en CDA zorgen voor een koopkrachtdaling, vooral bij lagere inkomens. Dat erkent Jetten: "Het is nog wat ongelijk verdeeld." De D66-leider lijkt ruimte te geven voor wensen van andere partijen. "Dat we op een aantal punten nog de puntjes op de i kunnen zetten, dat zie ik ook. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag."

Volgende week woensdag en donderdag debatteert Jetten in zijn rol als premier met de Tweede Kamer. Het minderheidskabinet heeft de steun van 66 zetels in de Kamer en zal dus andere partijen moeten overhalen om de financiële plannen aan een meerderheid te helpen.

Wensen van andere partijen

Ook op andere onderwerpen is nog ruimte voor wensen van andere partijen. "Dit is wel de nieuwe werkwijze natuurlijk", aldus Jetten. Maandag staat zijn kabinet op het bordes. Daarna is het "aan de ministers en staatssecretarissen om de plannen uit te werken en de Kamer ook van links tot rechts te overtuigen van die aanpak".

Oppositiepartijen moeten dan zelf met voorstellen komen om politieke wensen te betalen, vindt Jetten. Bijna de volledige oppositie heeft na publicatie van het coalitieakkoord al uitgesproken dat "het parlement zich niet gebonden acht aan het voorgenomen financiële kader" van de nieuwe coalitie. Groep Markuszower en de drie coalitiepartijen stemden niet in met een motie met die tekst.