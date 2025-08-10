VS-vicepresident: geen overleg Zelensky met Poetin voor Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - De kans is klein dat er een gesprek komt tussen de Oekraïense president Zelensky en diens Russische ambtgenoot Poetin voordat Poetin vrijdag met de Amerikaanse president Trump spreekt. Een dergelijk overleg zou niet productief zijn, aldus de Amerikaanse vicepresident Vance over het streven naar een bestand tussen Rusland en Oekraïne.

Het heeft geen zin om Poetin voor de ontmoeting met Trump eerst met Zelensky aan tafel te laten zitten, zei Vance tegen de Amerikaanse zender Fox News. Washington is wel bezig met het plannen van overleg tussen Poetin en Zelensky. Vance verzekerde ook dat de Verenigde Staten de dialoog met Oekraïne en Zelensky voortzetten.

Vance had zaterdag nog overleg met Europese veiligheidsadviseurs over de oorlog in Oekraïne. Later volgde een verklaring van Europese leiders waarin zij benadrukken dat er geen vrede kan komen zonder Oekraïne daarbij te betrekken. Zelensky is voor vrijdag niet uitgenodigd omdat Poetin dat niet zou willen.