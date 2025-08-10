Golfer Huizing zakt in Schotland na slechte slotronde ver terug

ABERDEENSHIRE (ANP) - Golfer Daan Huizing is op de slotdag van het Nexo Championship in Schotland ver teruggevallen. De 34-jarige Soester had in Aberdeenshire voor zijn slotronde liefst 79 slagen nodig en zakte daardoor van de gedeelde tweede plaats naar de gedeelde negentiende plek.

Huizing kwam uit op een totaal van 290 slagen. Dat is twee slagen boven het baangemiddelde. De Schot Grant Forrest won met 280 slagen.

Wil Besseling, Joost Luiten en Darius van Driel noteerden allemaal 298 slagen en werden daarmee gedeeld 57e.