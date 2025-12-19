Mannen zijn lichtgeraakter dan veel vrouwen weten en dan ze zelf zouden willen toegeven. Lange, gevoelige tenen. Wat iets had kunnen worden , kan met een verkeerde zin in rook opgaan.

Je bent precies zoals mijn ex.” Daarmee zeg je in feite dat hij inwisselbaar is en hem mogelijk hetzelfde drama te wachten staat. In het MSN‑artikel waar deze lijst vandaan komt, wordt uitgelegd dat mannen zo’n vergelijking ervaren als een signaal dat ze slechts de volgende in de rij zijn, wat elk beginnend gevoel van exclusiviteit ondermijnt. Ook uitspraken als “Ik ben niet op zoek naar iets serieus” of Een klassiek voorbeeld: “Daarmee zeg je in feite dat hij inwisselbaar is en hem mogelijk hetzelfde drama te wachten staat. In het MSN‑artikel waar deze lijst vandaan komt, wordt uitgelegd dat mannen zo’n vergelijking ervaren als een signaal dat ze slechts de volgende in de rij zijn, wat elk beginnend gevoel van exclusiviteit ondermijnt. Ook uitspraken als “Ik ben niet op zoek naar iets serieus” of “Waarom ben je nog steeds single?” laten, hoe eerlijk bedoeld ook, vooral twijfel en beoordeling doorklinken.​

“Je bent precies zoals mijn ex.”

Onderzoek naar zogeheten “dealbreakers” laat zien dat veel mensen vooral afhaken op signalen van gebrek aan respect, instabiliteit of onaantrekkelijke persoonlijkheidstrekken. In meerdere studies met duizenden deelnemers bleken negatieve persoonlijkheid , egoïsme en “clingy” gedrag zwaarder te wegen dan uiterlijk of status. Zinnen die impliceren dat hij getest, vergeleken of beoordeeld wordt – of dat zijn gevoelens er niet echt toe doen – tikken precies die vakjes aan.

Opvallend genoeg betekent dit niet dat vrouwen zich moeten inhouden of aanpassen aan mannelijke fragiliteit. Het gaat eerder om begrip: woorden zijn in het begin van een relatie vaak het enige beschikbare datapunt, en worden daardoor zwaar gewogen. Wie eerlijk is zonder denigrerend te worden – kritiek uit op gedrag, niet op karakter, en vermijdt dreigende vergelijkingen met exen – vergroot de kans dat interesse niet voortijdig dooft, maar juist de ruimte krijgt om te groeien.