ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS voeren weer aanvallen uit op Iran

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 13:35
anp150726140 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse krijgsmacht is begonnen met een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando in de regio (CENTCOM). "De aanvallen zijn bedoeld om de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten verder te verzwakken, die ze gebruiken om commerciële scheepvaart in de Straat van Hormuz aan te vallen."
De luchtaanvallen begonnen volgens de VS woensdag rond het middaguur. Zowel Iran als de VS voeren de afgelopen dagen weer aanvallen uit. Daarbij zijn volgens Iran tientallen Iraanse burgerdoden gevallen en zijn honderden mensen gewond geraakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Vier oncologen over kanker: deze 5 dingen doen ze zelf iedere dag

100195693 l

Slaapproblemen? Een takenlijst voor het slapengaan blijkt verrassend effectief

136650861_m

Heb jij ergens nog een oude telefoon liggen? Die is mogelijk duizenden euro's waard

357c754b-f292-4951-811a-8e8c8dabdb9b

Mijn opa was een nazi-misdadiger

shutterstock_1205374888

Ibiza laat nog maar 14.000 huurauto's per dag toe: zoveel betaal je nu voor een weekje rijden

anp 524642902

Dit is petrichor, de geur die vrijkomt door regen na lange tijd van droogte

Loading