VS waarschuwen Amerikanen in Irak voor mogelijke aanvallen

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 21:51
anp060326194 1
BAGDAD (ANP/AFP/DPA) - De Amerikaanse ambassade in Irak waarschuwt dat door Iran gesteunde milities mogelijk hotels in de noordelijke regio Koerdistan kunnen aanvallen. De VS dringen er bij hun burgers op aan het land zo snel mogelijk te verlaten.
Op dit moment gaan er geen commerciële vluchten het land uit. Daarvoor moeten mensen naar aangrenzende landen als Jordanië en Saudi-Arabië. "De meeste landsgrenzen zijn open, maar kunnen op korte termijn worden gesloten", waarschuwt de ambassade. Amerikanen die ervoor kiezen te blijven, moeten voorbereid zijn om langere tijd op een veilige plek te schuilen.
Iran valt de afgelopen dagen Koerdische groepen in Irak aan, na berichten dat de VS de Koerdische milities zouden kunnen bewapenen om eventueel naar Iran te sturen.
