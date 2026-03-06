ECONOMIE
Schaatser De Boo voor het eerst wereldkampioen sprint

Sport
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 22:19
HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo heeft voor het eerst de wereldtitel sprint veroverd. De 22-jarige Groninger bleef met de tweede tijd van 1.07,40 op de 1000 meter de Amerikaan Jordan Stolz voor. Stolz won de 1000 meter in 1.07,26 en werd tweede in het klassement. Het brons ging naar titelverdediger Ning Zhongyan uit China. Joep Wennemars werd vierde.
De Boo is de zevende Nederlandse schaatser die wereldkampioen is geworden. Jan Bos was in 1998 de eerste. Daarna volgden Erben Wennemars (2x), Stefan Groothuis, Michel Mulder (2x), Kai Verbij en Thomas Krol.
