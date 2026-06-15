VS waarschuwen scheepvaart: blokkade havens Iran nog van kracht

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben de scheepvaart gewaarschuwd dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens nog van kracht is. Dat staat in een bericht van de krijgsmacht dat persbureau Reuters heeft ingezien.

"Een militaire blokkade van Iraanse havens blijft van kracht, waarbij al het inkomende en uitgaande verkeer van deze havens wordt beperkt", aldus het bericht. Schepen mogen alleen doorvaren als "expliciete toestemming" is gegeven.

De VS hadden een blokkade van Iraanse havens ingesteld om de druk op het land op te voeren. De Amerikaanse marine greep in als schepen die negeerden.

Inmiddels zijn Iran en de VS het eens over een deal en dat betekent volgens president Donald Trump dat ook de blokkade wordt opgeheven. Maar de krijgsmacht benadrukt dat die overeenkomst nog wel moet worden bekrachtigd en dat gebeurt naar verwachting pas komende vrijdag. Dan moet de officiële ondertekening plaatsvinden in Zwitserland.