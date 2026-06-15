Berendsen: wij staan gereed om in actie te komen in Straat Hormuz

LUXEMBURG (ANP) - "We staan gereed om in actie te komen", zei minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) maandag in Luxemburg. Een belangrijke voorwaarde om als Nederland in internationaal verband bij te dragen aan een veilige doorvaart in de Straat van Hormuz is de inhoud van het akkoord tussen de VS en Iran, zei hij na afloop van de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Daarin zitten volgens hem tegenstrijdigheden.

Over de termijn waarop Nederland daadwerkelijk in actie kan komen, wilde hij niets zeggen. Eerst moet er "echt een akkoord zijn en vervolgens kunnen we heel snel met de Kamer in overleg over de artikel 100-procedure en daadwerkelijk in actie komen", zei Berendsen.

De Franse president Emmanuel Macron zei eerder maandag dat de Hormuz-coalitie, waar Nederland deel van uitmaakt, binnen twee tot drie dagen na de ondertekening van een akkoord tussen de VS en Iran kan beginnen met een missie om de scheepvaart in de Straat van Hormuz weer op gang te brengen.