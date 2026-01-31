VS: we tolereren geen onveilige acties Iran in Straat van Hormuz

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben de Iraanse Revolutionaire Garde gewaarschuwd dat ze "geen onveilige acties" in de Straat van Hormuz tolereren. De Iraanse elitetroepen beginnen zondag een tweedaagse oefening met scherpe munitie in het gebied.

Het Amerikaanse leger zal "onveilige" manoeuvres, zoals vluchten boven Amerikaanse oorlogsschepen en het naderen van Iraanse speedboten op ramkoers met Amerikaanse schepen, niet tolereren, aldus Centcom, het Amerikaanse commandocentrum in het Midden-Oosten. De Iraanse oefening mag de vrije doorvaart in de belangrijke zeestraat niet belemmeren, eist het Amerikaanse leger.

De Straat van Hormuz, een 55 kilometer brede waterweg tussen Iran en Oman, is een van 's werelds belangrijkste scheepvaartroutes voor olie-export. De scheepvaartroutes in de Straat van Hormuz liggen voornamelijk in de territoriale wateren van Oman en Iran, maar vallen onder het internationale zeerecht en het VN-verdrag inzake het recht van de zee (UNCLOS).

De waterweg ligt op ongeveer 11.000 kilometer van de Amerikaanse oostkust.