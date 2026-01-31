ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ministerie VS keurt wapenverkopen aan Israël en Saudi-Arabië goed

Samenleving
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 3:24
anp310126010 1
WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de verkoop goedgekeurd van wapens ter waarde van ongeveer 6,7 miljard dollar (5,65 miljard euro) aan Israël, waaronder AH-64E Apache-aanvalshelikopters. Ook gaat het akkoord met de verkoop van Patriot-raketten aan Saudi-Arabië ter waarde van 9 miljard dollar (7,6 miljard euro).
De verkopen zijn nog onderworpen aan goedkeuring door het Congres en onderhandelingen tussen de kopers en de fabrikanten. De wapensystemen voor Israël omvatten ook lichte helikopters van het type AW119Kx en lichte tactische voertuigen.
De verkopen vinden plaats ondanks groeiende kritiek in de Verenigde Staten op de militaire campagnes van Israël in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Libanon.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

anp 455741290

Waterkoker (stroom) of fluitketel (gas): Wat is voordeliger en welke is de duurzame keuze?

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-549052966

Zware lijfstraffen in Indonesië: vrouw valt flauw na 140 zweepslagen

ANP-517706585

Vleeseters halen vaker de 100, maar er zit een addertje onder het gras

Afbeelding1

'Populaire TikTok-biker Baby Rider (19) doodgeschoten door ordetroepen Iraanse moellahs'

Loading