Ministerie VS keurt wapenverkopen aan Israël en Saudi-Arabië goed

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de verkoop goedgekeurd van wapens ter waarde van ongeveer 6,7 miljard dollar (5,65 miljard euro) aan Israël, waaronder AH-64E Apache-aanvalshelikopters. Ook gaat het akkoord met de verkoop van Patriot-raketten aan Saudi-Arabië ter waarde van 9 miljard dollar (7,6 miljard euro).

De verkopen zijn nog onderworpen aan goedkeuring door het Congres en onderhandelingen tussen de kopers en de fabrikanten. De wapensystemen voor Israël omvatten ook lichte helikopters van het type AW119Kx en lichte tactische voertuigen.

De verkopen vinden plaats ondanks groeiende kritiek in de Verenigde Staten op de militaire campagnes van Israël in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Libanon.