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VS willen druk op Internationaal Strafhof in Den Haag opvoeren

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 16:41
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten gaan de druk op het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag opvoeren. Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei tegen persbureau Reuters dat wordt gekeken naar een breed pakket aan maatregelen. Het gaat onder meer om het instellen van reisbeperkingen, het intrekken van visa, nieuwe sancties en diplomatieke druk op landen om zich terug te trekken.
De functionaris, die anoniem blijft, zegt dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en andere topfiguren druk uitoefenen op landen "om het Internationaal Strafhof diplomatiek te isoleren en ervoor te zorgen dat het geen Amerikanen kan vervolgen". Landen die profiteren van Amerikaanse bescherming worden opgeroepen "om de vermeende autoriteit van het ICC te verwerpen om Amerikaanse functionarissen en militairen te vervolgen".
De VS zijn zelf geen lid van het internationale hof, dat onder meer genocide aanpakt. De regering-Trump heeft eerder al sancties opgelegd.
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