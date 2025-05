VS willen niet dat Zelensky naar NAVO-top Den Haag komt

ANTALYA/BRUSSEL (ANP) - De Verenigde Staten maken bezwaar tegen de komst van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky naar de NAVO-top in Den Haag in juni, zeggen NAVO-bronnen. De vorige NAVO-toppen was Zelensky nog eregast, maar de regering van president Donald Trump zou daar weinig voor voelen.

Onder Trump stellen de VS zich niet langer op als uitgesproken bondgenoot van Oekraïne in de oorlog met Rusland, maar als bemiddelaar tussen Moskou en Kyiv. Trump en Zelensky lijken elkaar ook moeilijk te liggen, getuige onder meer de felle woordenwisseling toen de Oekraïense president het Witte Huis bezocht.

Zelensky werd bij de NAVO-top vorig jaar in Washington met alle egards ontvangen door toenmalig president Joe Biden. De NAVO kwam bijeen voor een zogeheten NAVO-Oekraïne-raad, waarbij Zelensky als gelijke aanschoof met de leiders van de NAVO-landen. Zo'n bijeenkomst, tegenwoordig vaste prik bij belangrijke NAVO-gelegenheden, willen de VS volgens ingewijden niet op de top in Den Haag.