Klever geeft 10 miljoen voor herstel watervoorziening van Gaza

DEN HAAG (ANP) - Voor het herstel van de watervoorziening in de verwoeste Gazastrook maakt minister Reinette Klever (Ontwikkelingshulp, PVV) 10 miljoen euro vrij. Dat maakte ze woensdag bekend in een debat in de Tweede Kamer. Ze noemde de situatie op dit moment in de Gazastrook "catastrofaal".

Het geld zal via UNICEF worden uitgegeven, zei de minister. Het geld komt uit een potje van 20 miljoen euro dat is gereserveerd voor wederopbouw van de Gazastrook. UNICEF kan het geld pas gebruiken als de blokkade van Gaza is opgeheven. Door het geld nu al over te maken, kan het VN-fonds volgens Klever "gelijk aan de slag" zodra dat mogelijk is.

Schoon drinkwater is bijna niet meer te vinden in de Palestijnse kuststrook waar ongeveer twee miljoen mensen zitten opgesloten. Dat komt doordat Israël al maanden geen humanitaire hulp meer toelaat en de elektriciteit heeft afgesloten. Daardoor werken onder meer de ontziltingsinstallaties niet meer. "Water is essentieel en de humanitaire noden zijn groot", aldus de minister.