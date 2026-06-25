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VS zeggen 150 miljoen dollar aan hulp toe voor Venezuela

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 22:32
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben Venezuela 150 miljoen dollar toegezegd nadat het land werd getroffen door twee zware aardbevingen. Zo'n 50 miljoen dollar moet naar organisaties gaan die al actief zijn in het land, en 100 miljoen naar een humanitair VN-fonds.
Volgens de recentste cijfers zijn er minstens 188 doden gevallen en liggen nog enkele honderden mensen onder het puin. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben al hulp toegezegd in de vorm van onder meer reddingsteams en hulpgoederen.
De band tussen de twee landen is de afgelopen tijd verbeterd, nadat de VS in januari president Nicolás Maduro meenamen voor berechting in New York. De VS zeggen nu samen te werken met de interim-overheid van Delcy Rodríguez.
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