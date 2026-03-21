ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS zeggen al meer dan 8000 doelen in Iran te hebben aangevallen

door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 19:12
TAMPA (ANP) - Het Amerikaanse leger heeft tijdens drie weken oorlog meer dan 8000 doelen aangevallen, claimt admiraal Brad Cooper in een videoboodschap op X. Ook zei hij dat de Amerikanen een Iraanse bunker hebben aangevallen. Daarin zouden wapens zijn opgeslagen die een bedreiging vormden voor de olie- en gastransporten in de Straat van Hormuz.
Volgens Cooper hebben Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bommen van 5000 pond afgeworpen op die ondergrondse bunker aan de Iraanse kust, waar onder meer kruisraketten lagen opgeslagen. Hij zei ook dat ze technologie hadden vernietigd die Iran gebruikte om scheepsbewegingen te volgen in de zeestraat.
