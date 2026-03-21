De merkwaardig/belachelijk hoge salarissen van EU‑ambtenaren

op de nullijn zetten en burgers vragen „de broekriem aan te halen", lopen in Brussel de automatisch geïndexeerde loonstrookjes gewoon door. Het is de meest explosieve cocktail denkbaar: hoge inkomens, royale toeslagen en een apart belastingstelsel dat losstaat van wat gewone belastingbetalers ervaren. Het zijn geen rechtse praatjes: Europese ambtenaren worden buitengewoon goed betaald. De salarissen van EU‑ambtenaren vormen een eigen ecosysteem: perfect dichtgetimmerd in regelgeving, maar politiek en moreel steeds moeilijker uit te leggen. Terwijl nationale regeringen hun ambtenarenzetten en burgers vragen „de broekriem aan te halen", lopen in Brussel de automatisch geïndexeerde loonstrookjes gewoon door. Het is de meest explosieve cocktail denkbaar: hoge inkomens, royale toeslagen en een apart belastingstelsel dat losstaat van wat gewone belastingbetalers ervaren. Die Welt zocht het uit en het valt niet mee. En verbaasde zich ook.

Feiten op een rij

Hoe hoog zijn de salarissen?

Start­salarissen voor administratieve ambtenaren (AST) liggen rond 3.700 euro bruto per maand.​

De academische loopbaan (AD, bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, juristen) begint rond 6.000 euro bruto per maand.​

Contractmedewerkers krijgen, afhankelijk van hun functie, ongeveer 2.600 tot 4.400 euro als instapsalaris.​

In de praktijk ligt het instapsalaris voor een typische AD5‑functie rond 6.100–6.700 euro, en door toeslagen (buitenland, gezin) valt het nettobedrag een stuk hoger uit.

Waarom lijken die salarissen zo hoog?

Standplaats is meestal Brussel of Luxemburg, beide met zeer hoge kosten van levensonderhoud; de salarissen zijn expliciet daaraan gekoppeld.

Er zijn extra toelagen (buitenlandtoelage, gezinstoelage, soms onderwijsvergoedingen) die het netto‑inkomen flink verhogen.

EU‑ambtenaren betalen geen nationale inkomstenbelasting, maar een interne EU‑belasting met progressieve tarieven, wat hun koopkracht vaak hoger maakt dan die van nationale ambtenaren.​

Belangrijkste toelagen

Ontheemdingstoelage: meestal ca. 16 procent bovenop het salaris.

Gezins‑ en kindertoelagen, plus bijdragen aan schoolkosten.

Jaarlijkse reiskostenvergoeding voor een bezoek aan het thuisland.

Salarisontwikkeling 2022–2025

Acht verhogingen sinds 2022.

T otale stijging: ca. 22,8 procent in drie jaar.

Gebaseerd op automatische indexering aan inflatie en levensonderhoud.

Belasting en pensioen

Geen nationale inkomstenbelasting, maar een interne EU‑belasting met eigen tarieven.

Opbouw pensioen: ongeveer 1,9 procent per dienstjaar, tot circa 70 procent van het eindsalaris na een lange loopbaan.

Een beloningswereld boven de middenklasse

Wie de officiële tabellen leest, ziet geen karikatuur, maar nuchtere cijfers. Een reguliere beleidsmedewerker (AD‑niveau) zit al snel ruim boven modaal, en klimt bij doorsnee loopbaan richting inkomens waar nationale topfuncties jaloers op zouden zijn. Daarboven torent een kleine laag topambtenaren en politieke leiders uit met maandsalarissen die eerder aan multinationals doen denken dan aan publieke dienst. De boodschap die daar impliciet in zit: Europa is pas bestuurbaar als je een bovenlaag uitzonderlijk royaal betaalt.

Dat verhaal wordt echter nooit hardop verteld aan de mensen die die salarissen financieren. Nationale politici verdedigen binnenlands loonmatiging in de publieke sector, maar zwijgen opvallend vaak over de salarisladder in Brussel. De kloof is daardoor niet alleen financieel, maar ook psychologisch: wie voor de klas staat, op de spoedeisende hulp draait of in de wijkagentenauto zit, ziet een Unie die moraal predikt, maar haar eigen top royaal bedient.

Acht loonsverhogingen terwijl Europa kraakt

De automatische indexatie maakt het probleem nog scherper. Sinds 2022 zijn de salarissen in Brussel in meerdere stappen met in totaal ruim twintig procent verhoogd, simpelweg omdat een formuletje dat zo uitrekent. Terwijl veel burgers worstelen met energierekeningen, huren en boodschappen, is er één beroepsgroep in Europa die zeker weet: de inflatie vreet mijn koopkracht niet op, die wordt keurig gecompenseerd.