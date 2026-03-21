Judoka Van Lieshout pakt zilver op Grand Slam van Tbilisi

Sport
door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 19:15
TBILISI (ANP) - Judoka Joanne van Lieshout heeft een zilveren medaille overgehouden aan de Grand Slam van Tbilisi. De 23-jarige oud-wereldkampioene verloor de finale in de klasse tot 63 kilogram van de Japanse Haruka Kaju op straffen. Het was de tweede medaille van het jaar voor de Brabantse, na het brons op de Grand Slam van Parijs in februari.
Van Lieshout werd in 2024 als 21-jarige wereldkampioene. Vorig jaar moest ze die titel na de WK in Boedapest inleveren.
De judoka's komen volgende maand opnieuw in actie in het Georgische Tbilisi, voor de EK.
