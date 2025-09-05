VS zetten financiële hulp aan krijgsmachten Oost-Europa stop

VILNIUS (ANP/RTR) - De Verenigde Staten willen niet langer meebetalen aan de training en uitrusting van de krijgsmachten van onder andere Oost-Europese landen. De VS hebben gemeld dat het hulpprogramma over een jaar stopt, zegt het Litouwse ministerie van Defensie.

Oost-Europese landen, die zich de laatste jaren weer steeds meer bedreigd voelen door Rusland, kregen tussen 2018 en 2022 ongeveer 1,6 miljard dollar (omgerekend een kleine 1,4 miljard euro). De grootste ontvangers waren Estland, Letland, Litouwen en Oekraïne, met elk honderden miljoenen.

De regering van president Donald Trump heeft steeds gezegd dat Europa zelf de kosten van zijn veiligheid moet dragen. Maar Europese bondgenoten rekenen op blijvende Amerikaanse steun nu Rusland oorlog voert tegen Oekraïne en dreigende taal uitslaat aan hun adres, terwijl ze zelf nog druk doende zijn zich te herbewapenen.

Litouwen overlegt met de VS of een deel van de hulp toch door kan gaan, aldus defensie-topambtenaar Vaidotas Urbelis.