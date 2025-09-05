ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS zetten financiële hulp aan krijgsmachten Oost-Europa stop

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 13:14
anp050925120 1
VILNIUS (ANP/RTR) - De Verenigde Staten willen niet langer meebetalen aan de training en uitrusting van de krijgsmachten van onder andere Oost-Europese landen. De VS hebben gemeld dat het hulpprogramma over een jaar stopt, zegt het Litouwse ministerie van Defensie.
Oost-Europese landen, die zich de laatste jaren weer steeds meer bedreigd voelen door Rusland, kregen tussen 2018 en 2022 ongeveer 1,6 miljard dollar (omgerekend een kleine 1,4 miljard euro). De grootste ontvangers waren Estland, Letland, Litouwen en Oekraïne, met elk honderden miljoenen.
De regering van president Donald Trump heeft steeds gezegd dat Europa zelf de kosten van zijn veiligheid moet dragen. Maar Europese bondgenoten rekenen op blijvende Amerikaanse steun nu Rusland oorlog voert tegen Oekraïne en dreigende taal uitslaat aan hun adres, terwijl ze zelf nog druk doende zijn zich te herbewapenen.
Litouwen overlegt met de VS of een deel van de hulp toch door kan gaan, aldus defensie-topambtenaar Vaidotas Urbelis.
Vorig artikel

Bescherming Limburgse korenwolf kostte ruim 30 miljoen

Volgend artikel

Britse media: vicepremier treedt af

POPULAIR NIEUWS

119194573_m

Deze onschuldige gewoonte vergroot je kans op aambeien enorm hard

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

anp040925136 1

Bosma woedend : afwezigheid PVV bij debat onacceptabel

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne

shutterstock_2250627871

Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen

122321049_m

Waarom jij wél met een bonkende kater wakker wordt (en je vrienden niet)