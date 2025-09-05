Bescherming Limburgse korenwolf kostte ruim 30 miljoen

MAASTRICHT (ANP) - In de provincie Limburg is sinds 2002 bijna 32 miljoen euro uitgegeven aan het in stand houden van de bedreigde korenwolf. Het meeste geld, ruim 20 miljoen, ging op aan agrarisch natuurbeheer, zoals het inrichten van akkers voor de wilde hamster. Bijna de helft van de uitgaven werd gefinancierd vanuit Europese middelen. De provincie betaalde 11 procent en 41 procent kwam vanuit het Rijk.

De korenwolf is een klein knaagdier dat in Nederland alleen in Zuid-Limburg leeft. Er is onder meer een fokprogramma opgezet om de populatie te redden en boeren kunnen aanspraak maken op geld om hamstervriendelijke maatregelen te nemen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het inzaaien van akkerranden met bloemenmengsels en het aanleggen van houtwallen.

Volgens gedeputeerde Léon Faassen (BBB) hebben boeren daar zelf ook baat bij. "Er bestaat vanuit de Limburgse landbouwers dan ook veel belangstelling voor het hamsterbeheer waardoor er inmiddels zelfs een wachtlijst is opgesteld."