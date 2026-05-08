VU koppelt systemen los na hack, mogelijk gevolgen voor onderwijs

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 3:55
AMSTERDAM (ANP) - De Vrije Universiteit Amsterdam heeft alle systemen die in verbinding staan met onderwijssoftware Canvas losgekoppeld. Dat liet de onderwijsinstelling weten nadat hackersgroep ShinyHunters donderdagavond de Canvas-sites van meerdere Nederlandse universiteiten had weten over te nemen.
"ShinyHunters heeft in de Canvas-omgeving een bericht geplaatst dat ze opnieuw of nog steeds toegang hebben", aldus VU Amsterdam in een mededeling. "Ze dreigen met het publiek maken van de gestolen data." De universiteit koppelde uit voorzorg de systemen los en heeft een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De loskoppeling heeft mogelijk vrijdag gevolgen voor het geven en volgen van onderwijs, schrijft de VU.
