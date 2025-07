Vulkaan Indonesië weer uitgebarsten, hinder voor vluchten Bali

JAKARTA (ANP/AFP) - De vulkaan Lewotobi Laki-Laki in Indonesië is opnieuw uitgebarsten. De autoriteiten in het land melden dat daarbij een aswolk van ongeveer 18 kilometer hoog vrij is gekomen. De Australische omroep ABC bericht dat het vliegverkeer bij Bali wordt gehinderd.

De eruptie heeft voor zover bekend nog niet tot schade of slachtoffers geleid. Wel waarschuwen de autoriteiten dat aardverschuivingen met vulkanisch materiaal kunnen ontstaan bij zware regenval. Inwoners krijgen het advies uit de buurt van de vulkaan te blijven.

De vulkaan bevindt zich op het eiland Flores en barstte vorige maand ook al uit. Toen moesten tientallen vluchten van en naar Bali worden geannuleerd.

Dit keer is er sprake van vergelijkbare problemen. Het Australische ABC meldt dat meerdere internationale vluchten naar het populaire vakantie-eiland zijn geannuleerd.