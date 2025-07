Grote steden trekken fors meer kopers, volgt uit hypotheekcijfers

DE MEERN (ANP) - De grote steden in Nederland trekken fors meer huizenkopers. Dat merkt het Hypotheken Data Netwerk (HDN) op basis van cijfers over hypotheekaanvragen op zijn platform. Het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning nam in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht afgelopen kwartaal met bijna 24 procent toe ten opzichte van een jaar terug.

De Nederlandse hypotheekmarkt liet ook in zijn geheel weer groei zien. HDN telde bijna 140.000 aanvragen, tegen zo'n 120.000 in dezelfde periode vorig jaar. Van deze aanvragen waren 85.604 bedoeld voor de aanschaf van een woning, goed voor een stijging van 14 procent. Ook werden veel hypotheken aangevraagd voor bijvoorbeeld verbouwingen.

Het merendeel van alle Nederlandse hypotheekaanvragen loopt via HDN, dat een platform biedt om het verstrekken van het krediet te vergemakkelijken. Daardoor geven de cijfers van de coöperatieve vereniging van hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen een breed beeld van de hypotheekmarkt.