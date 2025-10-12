VVD, CDA en GL-PvdA: 100.000 huizen erbij is valse belofte

DEN HAAG (ANP) - Het jaarlijks bijbouwen van 100.000 nieuwe woningen is een belofte die het CDA, de VVD en GroenLinks-PvdA niet durven te maken. Lange tijd gold voor het kabinet dit aantal als het jaarlijks te halen doel voor nieuwbouw, maar al jarenlang blijft de bouw achter. In het RTL-verkiezingsdebat zeggen de drie partijen dat het garanderen van jaarlijks 100.000 nieuwe huizen een valse belofte is.

Volgens CDA-leider Henri Bontenbal verliezen kiezers het vertrouwen in de politiek doordat beloftes niet worden nagekomen. Ook Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) denkt dat eerst het systeem voor de woningmarkt op de schop moet en dat zeker het eerste jaar van een nieuw kabinet de 100.000 nieuwe woningen niet wordt gehaald. Dilan Yeşilgöz twijfelde of ze de belofte toch aandurfde, maar vreest ook dat het dan een valse belofte zal zijn.

D66-leider Rob Jetten wil wel de garantie geven. "Het ontbreekt aan lef en ambitie bij de andere partijen." Hij wil dat het splitsen van woningen direct wordt toegestaan. Daarmee denkt hij 200.000 nieuwe woningen te kunnen realiseren. Ook herhaalt hij dat D66 tien nieuwe steden wil bouwen.

'Bouwen, bouwen, bouwen'

"Dat klinkt leuk, maar het gaat niet gebeuren", reageerde Timmermans daarop. Hij vindt dat de woningbouw vooral veel geld vanuit het Rijk nodig heeft, en dat betaalbare woningen moeten worden gebouwd. "Bij de VVD bouwen ze wel, maar alleen voor de VVD-kiezer met een dikke portemonnee. Ik wil bouwen voor de mensen die het nodig hebben."

Yeşilgöz wil vooral "bouwen, bouwen, bouwen" en regels schrappen zodat vergunningverlening sneller gaat. Verder wil Yeşilgöz de hypotheekrenteaftrek behouden. Zij stelt dat starters daardoor makkelijker een woning kunnen krijgen, maar experts betwisten dat vanwege het prijsopdrijvende effect van de fiscale maatregel.