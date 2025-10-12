CDA, GroenLinks en VVD willen minder arbeidsmigranten, D66 niet

AMSTERDAM (ANP) - D66 staat tegenover GroenLinks-PvdA, VVD en CDA als het gaat om arbeidsmigratie. D66-leider Rob Jetten keerde zich in het RTL-verkiezingsdebat als enige tegen de stelling dat er minder arbeidsmigranten moeten worden toegelaten.

Volgens Jetten heeft de Nederlandse economie "toptalenten" uit het buitenland nodig om een innovatieve economie te krijgen. Dat argument kreeg geen steun van de andere partijleiders. Om het aantal arbeidsmigranten te verminderen wil Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) het minimumloon verhogen. Dan zullen er minder mensen nodig zijn voor laagbetaalde sectoren als slachterijen, zei hij.

CDA'er Henri Bontenbal vindt de keuze van Timmermans fout. Door een hoger minimumloon worden volgens hem ook kleine ondernemers geraakt. Hij pleitte onder meer voor aanpak van malafide uitzendbureaus. Ook Dilan Yeşilgöz (VVD) hekelde het voorstel van de leider van GroenLinks-PvdA. Opnieuw een voorbeeld dat die partij het bedrijfsleven als "pinautomaat" ziet, concludeerde zij.

'Slechte boodschap Nederlandse economie'

Iedereen die voor de stelling is dat Nederland fors minder arbeidsmigranten moet toelaten, "heeft een slechte boodschap voor de Nederlandse economie", zei Jetten.

Daarbij had de D66-leider het niet alleen over kenniswerkers maar ook over tomaten plukken, asperges steken, werken in de zorg en wegen aanleggen. Het D66-programma lijkt negatiever over arbeidsmigratie. Daarin staat dat D66 inzet op "minder vraag naar laagbetaalde arbeid uit het buitenland".