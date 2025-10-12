ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CDA, GroenLinks en VVD willen minder arbeidsmigranten, D66 niet

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 22:47
anp121025130 1
AMSTERDAM (ANP) - D66 staat tegenover GroenLinks-PvdA, VVD en CDA als het gaat om arbeidsmigratie. D66-leider Rob Jetten keerde zich in het RTL-verkiezingsdebat als enige tegen de stelling dat er minder arbeidsmigranten moeten worden toegelaten.
Volgens Jetten heeft de Nederlandse economie "toptalenten" uit het buitenland nodig om een innovatieve economie te krijgen. Dat argument kreeg geen steun van de andere partijleiders. Om het aantal arbeidsmigranten te verminderen wil Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) het minimumloon verhogen. Dan zullen er minder mensen nodig zijn voor laagbetaalde sectoren als slachterijen, zei hij.
CDA'er Henri Bontenbal vindt de keuze van Timmermans fout. Door een hoger minimumloon worden volgens hem ook kleine ondernemers geraakt. Hij pleitte onder meer voor aanpak van malafide uitzendbureaus. Ook Dilan Yeşilgöz (VVD) hekelde het voorstel van de leider van GroenLinks-PvdA. Opnieuw een voorbeeld dat die partij het bedrijfsleven als "pinautomaat" ziet, concludeerde zij.
'Slechte boodschap Nederlandse economie'
Iedereen die voor de stelling is dat Nederland fors minder arbeidsmigranten moet toelaten, "heeft een slechte boodschap voor de Nederlandse economie", zei Jetten.
Daarbij had de D66-leider het niet alleen over kenniswerkers maar ook over tomaten plukken, asperges steken, werken in de zorg en wegen aanleggen. Het D66-programma lijkt negatiever over arbeidsmigratie. Daarin staat dat D66 inzet op "minder vraag naar laagbetaalde arbeid uit het buitenland".
loading

POPULAIR NIEUWS

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

ANP-504107921

Drie dingen in de badkamer die je nooit moet delen volgens de wetenschap

anp121025040 1

De aanhang van Wilders komt: Amsterdam breidt veiligheidsrisicogebied voor demonstratie uit

gandr-collage (16)

Tandpasta essentieel voor gezonde tanden? Dit is de waarheid

ANP-499762202

Trends op de arbeidsmarkt: zo ziet solliciteren er in 2025 uit

cindy-slaper-van-der-werff-stelt-vragen-tijdens-het-sbs-debat

Kijken PVV-stemmers naar politieke debatten?

143964668_m

Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

Loading