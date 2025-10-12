Bontenbal: VVD voelt tijdgeest niet met hypotheekrenteaftrek

DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal verwijt Dilan Yeşilgöz van de VVD dat ze "de huidige tijdgeest niet meer aanvoelt" door vast te houden aan de hypotheekrenteaftrek. Daarmee is ze de "status quo aan het handhaven", zei de CDA'er tijdens het verkiezingsdebat van RTL Nieuws. "U oververhit de woningmarkt nog meer."

Dat doet de VVD volgens Bontenbal "door bijvoorbeeld startersleningen te geven, door de jubelton terug te brengen". De CDA-voorman noemde dat "heel onverstandige maatregelen", waarmee de VVD de prijzen op de woningmarkt alleen maar verder opdrijft. "Doe wat nodig is", riep hij Yeşilgöz op.

Volgens Yeşilgöz haalt het CDA honderden euro's weg bij het huishoudboekje van gezinnen door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Bontenbal wees erop dat zijn partij dit fiscale voordeel voor huizenbezitters niet meteen afschaft, maar daar dertig jaar over wil doen. Bovendien willen de christendemocraten met de opbrengst de lasten op arbeid verlagen. Datzelfde geldt voor andere partijen die deze maatregel in hun programma hebben staan.

Mark Rutte

De hypotheekrenteaftrek kost de staatskas momenteel 11 miljard euro per jaar. Het fiscale voordeel is de afgelopen jaren al geleidelijk afgebouwd, het snelst overigens onder het derde kabinet van VVD-premier Mark Rutte. Wat een verdere afbouw een huishouden kost, is afhankelijk van onder meer de hoogte van de schuld, het rentepercentage en de resterende looptijd van de hypotheek.

Yeşilgöz gelooft ook niet dat met het verdwijnen van de hypotheekrenteaftrek de problemen op de woningmarkt zijn opgelost. Daarvoor moet flink worden gebouwd en de migratie worden beperkt, vindt zij.