VVD draagt bekende namen aan voor kabinetsposten

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 15:10
DEN HAAG (ANP) - De VVD draagt uitsluitend zittende bewindspersonen en Tweede Kamerleden aan voor een post in het nieuwe kabinet. Zo keert David van Weel terug als minister van Justitie en Veiligheid, de post die hij bekleedde voordat hij afgelopen zomer overstapte naar Buitenlandse Zaken.
Minister Vincent Karremans gaat van Economische Zaken naar Infrastructuur en Waterstaat. Sophie Hermans verlaat het ministerie van Klimaat en Groene Groei en wordt minister van Volksgezondheid. Huidig staatssecretaris Thierry Aartsen van Infrastructuur wordt in het nieuwe kabinet minister van Werk en Participatie.
Eerder was al duidelijk dat partijleider Dilan Yeşilgöz minister van Defensie en vicepremier wordt, en dat Eelco Heinen op Financiën blijft.
