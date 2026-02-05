Baas Britse centrale bank verwelkomt nominatie Warsh voor Fed

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse centralebankgouverneur Andrew Bailey verwelkomt de voordracht van Kevin Warsh door president Donald Trump om de nieuwe voorzitter te worden van de Federal Reserve. Dat zei Bailey in een toelichting op het besluit van de Bank of England (BoE) om de rente in het Verenigd Koninkrijk onveranderd te laten, na vier verlagingen op rij.

Warsh moet dan de opvolger worden van Fed-voorzitter Jerome Powell. De termijn van Powell loopt in mei af. Bailey zei Warsh en Powell goed te kennen en dat beiden zeer gekwalificeerd zijn. Warsh was eerder bestuurder bij de Amerikaanse centrale bank. Trump nomineerde hem vorige week om de hoogste functie bij de Fed te gaan vervullen.

De BoE kwam wel met een verlaging van de groeiverwachtingen voor de Britse economie. Voor dit jaar wordt nu gerekend op een groei van 0,9 procent en voor volgend jaar op 1,5 procent. Dat was eerder respectievelijk 1,25 en 1,6 procent.