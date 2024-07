Timmermans: waarom stemde Schoof in met voordracht PVV'ers?

DEN HAAG (ANP) - In het ministersvak zitten volgens Frans Timmermans nu "mensen die racistische complottheorieën propageren en journalisten, rechters, wetenschappers aanvallen". Hij vraagt aan de nieuwe premier Dick Schoof "waarom hij heeft ingestemd met de voordracht van deze bewindspersonen". Kon hij daar überhaupt wel mee instemmen, wil Timmermans weten. "Daar ben ik ook benieuwd naar."

Hij heeft het over PVV-bewindslieden die spraken over de omvolkingstheorie. Deze theorie stelt dat de westerse samenleving langzaam en bewust wordt vervangen door immigranten met een niet-westerse achtergrond. Antiterreurcoördinator NCTV noemde de normalisering van deze theorie eerder een "zorgelijke ontwikkeling".

Schoof en veel andere kabinetsleden hebben ervoor gekozen om toe te treden tot het kabinet "vanuit de ambitie het goede te doen", meent Timmermans. Maar zij hadden PVV'ers die volgens hem over de schreef gaan, moeten weren. Ze verschuilen zich te veel achter de vorm van het kabinet, wat volgens de GroenLinks-PvdA-voorman onterecht een "extraparlementair programkabinet" wordt genoemd. "Ze verbergen niet eens meer dat hier een ouderwets coalitiekabinet zit. Met nauwelijks mensen van buiten. Aangestuurd door de partijleiders. Nieuw is dat bewindspersonen geen verantwoording meer afleggen over uitspraken in het verleden."

Timmermans kondigde eveneens een motie van wantrouwen aan tegen PVV-ministers Reinette Klever en Marjolein Faber vanwege onder meer uitspraken over de omvolkingstheorie.