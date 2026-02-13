ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tarief gebruik stroomnet straks afhankelijk van moment van de dag

Economie
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 11:20
anp130226107 1
DEN HAAG (ANP) - Huishoudens gaan over een paar jaar relatief meer betalen voor gebruik van het stroomnet op drukkere momenten van de dag. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vrijdag aangekondigd later dit jaar een nieuwe nettariefstructuur vast te stellen waarbij het tarief afhankelijk wordt van het moment op de dag. De maatregel gaat op zijn vroegst in 2028 in.
Volgens de toezichthouder is de ingreep nodig om het overvolle stroomnet te ontlasten. Kleinverbruikers worden dan gestimuleerd vooral op rustigere momenten stroom te gebruiken. Details over de nieuwe regeling zijn nog niet bekend.
Volgens een woordvoerder is nu al sprake van tijdgebonden tarieven voor grootverbruikers die direct op het hoogspanningsnet van TenneT zitten. Netbeheerders en energiebedrijven zijn nog bezig uit te werken hoe zij dit voor kleinverbruikers kunnen vormgeven. Netbeheerders moeten ook nog beter inzicht krijgen in het gebruik van hun netten, zodat ze flexibele contracten kunnen aanbieden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

ANP-544159067

Zo herken je diabetes type 2: deze signalen mag je niet negeren

ANP-518209429

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

27442114_m

Wat is er aan de hand bij Heineken? En waarom ontslaan winstgevende bedrijven duizenden mensen?

13ebeb7e ef8d 11ef a81b e663ed418346

Jorik uit Winter Vol Liefde: "Je ziet op tv niet hoe gezellig Hanneke echt is"

ANP-550378631

Wat had de Chinese schaatser moeten doen om Wennemars niet te hinderen?

Loading