Tarief gebruik stroomnet straks afhankelijk van moment van de dag

DEN HAAG (ANP) - Huishoudens gaan over een paar jaar relatief meer betalen voor gebruik van het stroomnet op drukkere momenten van de dag. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vrijdag aangekondigd later dit jaar een nieuwe nettariefstructuur vast te stellen waarbij het tarief afhankelijk wordt van het moment op de dag. De maatregel gaat op zijn vroegst in 2028 in.

Volgens de toezichthouder is de ingreep nodig om het overvolle stroomnet te ontlasten. Kleinverbruikers worden dan gestimuleerd vooral op rustigere momenten stroom te gebruiken. Details over de nieuwe regeling zijn nog niet bekend.

Volgens een woordvoerder is nu al sprake van tijdgebonden tarieven voor grootverbruikers die direct op het hoogspanningsnet van TenneT zitten. Netbeheerders en energiebedrijven zijn nog bezig uit te werken hoe zij dit voor kleinverbruikers kunnen vormgeven. Netbeheerders moeten ook nog beter inzicht krijgen in het gebruik van hun netten, zodat ze flexibele contracten kunnen aanbieden.