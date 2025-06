VVD-motie vroeg kabinet om tienpuntenplan Wilders uit te werken

DEN HAAG (ANP) - In de motie die VVD-leider Dilan Yeşilgöz zegt te hebben opgeworpen in het overleg waarbij de coalitie klapte, staat een verzoek aan het kabinet om de tien asielmaatregelen van PVV-leider Geert Wilders uit te werken. Dat zou voor het zomerreces moeten gebeuren en de asielplannen waar asielminister Marjolein Faber (PVV) aan werkt, zouden daarbij geen vertraging mogen oplopen.

"Ik heb een motie neergelegd waar het precies allemaal in zou staan - laten we met z'n vieren dat tekenen", zei Yeşilgöz kort na de bijeenkomst waarbij Geert Wilders uit de coalitie stapte. De VVD-leider leidde hieruit af dat asiel niet Wilders' reden was om zijn steun in te trekken. "Het enige wat ik hier kan zien, is iemand die de verantwoordelijkheid niet wil dragen."

Caroline van der Plas (BBB) ontkent via een woordvoerder dat de motie in het overleg ter sprake is gekomen. De motie is in elk geval niet ingediend en er is dus ook niet over gestemd.