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VVD pleit ervoor woningen toch weer op aardgas aan te sluiten

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De VVD wil kijken of woningen toch weer op het gas aangesloten kunnen worden. "Er is sprake van een woningcrisis en daar moeten we naar handelen", zei Kamerlid Jurgen Nobel in een debat. Dat aardgasvrije nieuwbouwwoningen sinds 2018 de norm zijn, werkt volgens hem krapte op het stroomnet in de hand en zou daarmee woningbouw vertragen.
D66'er Robin van Leijen reageerde verbaasd toen hij hierover een vraag van Nobel kreeg. Hij begon over een Europese richtlijn voor het verduurzamen van gebouwen. "Daar heeft het kabinet waar de heer Nobel in zat, mee ingestemd." Nobel was in het vorige kabinet staatssecretaris van Participatie en Integratie.
In 2018 pleitten D66 en VVD er juist voor om de verplichte gasaansluiting bij nieuwbouwwoningen sneller te laten vervallen. In het coalitieakkoord dat de twee partijen dit jaar samen met het CDA sloten, staat: "We geven prioriteit aan de verduurzaming van woningen en maken de energierekening zo blijvend betaalbaar."
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