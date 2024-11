VVD wil extra geld om snel cellen voor zelfmelders te realiseren

DEN HAAG (ANP) - De VVD wil dat het kabinet volgend jaar 20 miljoen euro extra uittrekt om snel meer gevangenisplekken te creëren zodat meer mensen hun opgelegde straf kunnen uitzitten. Het gaat dan vooral om de zogeheten groep zelfmelders, mensen die wachten op een oproep om hun celstraf uit te zitten. Deze groep werd de afgelopen periode niet of mondjesmaat opgesloten, omdat er geen plek voor ze was. Dat heeft vooral te maken met het personeelstekort in de gevangenissen. De achterstand is inmiddels opgelopen tot 3500 zelfmelders.

VVD-Tweede Kamerlid Ulysse Ellian wil dat deze veroordeelden zo snel mogelijk hun straf ondergaan. De maatregel die het kabinet nu neemt, is volgens hem onvoldoende om de voorraad zelfmelders voldoende snel te laten afnemen. Hij denkt dat er veel meer plekken zijn te realiseren in een regio waar het personeelstekort minder speelt. Het kan volgens hem gaan om vijftig tot honderd lichtbeveiligde plekken in of bij een gevangenis, waar een sober regime zonder dagprogramma kan komen. Ellian heeft daartoe een wijzigingsvoorstel ingediend op de begroting van Justitie en Veiligheid, waarover de Kamer deze week debatteert.

Met de 20 miljoen euro kan volgens de VVD'er de voorraad van 3500 veroordeelden "hopelijk grotendeels afnemen. Dit draagt bij aan het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de rechtsstaat", meldt hij in een toelichting op zijn voorstel. Het geld wil hij halen uit het potje dat is gereserveerd voor de vernieuwing van het Wetboek van Strafvordering. Hiervoor is door het vorige kabinet 450 miljoen euro voor bedacht in de komende jaren en volgens hem was die raming aan de hoge kant.