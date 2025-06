NVJ bezorgd over goedgekeurde overname RTL door DPG

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft bezorgd gereageerd op het nieuws dat toezichthouder ACM akkoord is gegaan met de overname van RTL Nederland door DPG Media. De journalistenbond vraagt zich af of er genoeg rekening is gehouden met bezwaren die de NVJ heeft ingebracht bij de toezichthouder.

De overname heeft volgens de NVJ grote gevolgen voor de concurrentieverhoudingen in de Nederlandse mediasector, stelt de NVJ in een reactie. "Het ontstaan van een bedrijf dat in verhouding zoveel groter en machtiger is dan de concurrenten haalt het evenwicht uit de markt en brengt freelancejournalisten en werknemers potentieel in een nadelige positie."

De NVJ wijst er verder op dat de combinatie van DPG en RTL straks beschikt over "een enorme data- en opiniemacht, die bijna het gehele Nederlandse publiek beslaat. Dat vormt een groot risico bij een overname van dit bedrijf door een (buitenlandse) partij met een mogelijk politiek belang." De NVJ stelt te zien dat de ACM oog heeft gehad voor de zorgen die zij heeft ingebracht, "maar het is zeer de vraag of deze remedies afdoende zijn om de voornoemde risico's af te dekken". De beroepsvereniging zegt het ACM-besluit nader te gaan bestuderen.