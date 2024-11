NIJMEGEN (ANP) - De Waalbrug bij Nijmegen is weer vrijgegeven. Rond 08.15 uur was er een vrouw opgeklommen. Daarop is besloten de brug en de weg af te sluiten. Ook is het scheepvaartverkeer tegengehouden.

Volgens de politie heeft de brandweer de vrouw na ongeveer een uur met een ladder van de brug gehaald. Ze is meegenomen naar het politiebureau en ook is hulpverlening ingeschakeld.