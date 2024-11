Onderzoek: overwaarde koopwoning klimt tot gemiddeld 220.000 euro

DELFT (ANP) - De gemiddelde overwaarde op een koopwoning in Nederland is verder gestegen door de aanhoudende stijging van de huizenprijzen. De gemiddelde waarde van een koopwoning bedraagt nu bijna 500.000 euro en de gemiddelde overwaarde per woning ligt momenteel op 220.000 euro, berekende marktonderzoeker Calcasa. Dat is een forse stijging vergeleken met twee jaar geleden, toen de overwaarde nog 175.000 euro bedroeg.

Volgens Calcasa zorgt de hogere overwaarde ervoor dat een groot deel van de woningmarkt nog beter bestand is tegen potentiële prijsdalingen in de toekomst. Nederland telt op dit moment ruim acht miljoen woningen met een totale woningwaarde van bijna 4 biljoen (4000 miljard) euro. Voor de berekening van de overwaarde keek Calcasa naar bestaande koopwoningen die van eigenaar wisselden sinds 1 januari 1993. Dit zijn in totaal ruim drie miljoen woningen met een totale waarde van ruim 1,5 biljoen euro. Vergeleken met de laatste historische aankoopprijs komt dit neer op gemiddeld 220.000 euro overwaarde per woning.

De daadwerkelijke overwaarde ligt volgens de onderzoekers waarschijnlijk nog hoger, aangezien de berekening uitgaat van een hypotheek van 100 procent van de aankoopprijs zonder rekening te houden met aflossingen. Daarnaast zijn woningen die voor 1993 voor het laatst verkocht zijn ook niet meegenomen in het onderzoek. Hierdoor is de inschatting van de overwaarde conservatief.