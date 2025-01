Waardering stations gelijk gebleven, Ede-Wageningen in de lift

UTRECHT (ANP) - Reizigers waardeerden Nederlandse treinstations vorig jaar gemiddeld met een 7,2, gelijk aan het jaar daarvoor. Station Klimmen-Ransdaal is opnieuw de winnaar en station Ede-Wageningen zit flink in de lift. Ruim 84.000 mensen beoordeelden de stations in een jaarlijks onderzoek van NS en ProRail.

Hoewel het landelijke cijfer net als in 2023 een 7,2 was, daalde de waardering wel bij 166 stations. 165 stations werden in 2024 beter beoordeeld dan het jaar ervoor en in 62 gevallen bleef het cijfer gelijk.

Klimmen-Ransdaal staat met een 8,3 voor het vijfde jaar op nummer een, al scoorde het station op de Zuid-Limburgse Heuvellandlijn het jaar ervoor nog een 8,7. Een mogelijke verklaring voor de daling is volgens een NS woordvoerder dat de kleinere stations maar een keer per jaar worden beoordeeld en dat daardoor factoren als het weer mee kunnen spelen in het cijfer. De winnaar wordt nipt gevolgd door station Overveen. Van de grote stations valt Delft met rapportcijfer 7,9 het meest in de smaak.

Trots

Ede-Wageningen krijgt een 7,1, en scoort daarmee 0,9 punt hoger dan in 2023. "Dat maakt ons trots", aldus Karen te Boome, directeur Stations bij ProRail. Na een grote verbouwing is er in 2024 een heel nieuw station. "Fantastisch om te zien dat reizigers deze inspanning zo waarderen."

Enkele stations scoren onder de maat. Zo kregen Lage Zwaluwe (4,8), Den Helder Zuid (5,1) en Nieuwerkerk aan den IJssel (5,3) een onvoldoende. Lage Zwaluwe, dat in 2023 nog een 4,6 kreeg, scoort volgens de NS laag "door de afgelegen ligging en gebrek aan sfeer". In 2026 worden nieuwe bankjes en vuilnisbakken geplaatst. Het ruim veertig jaar oude station van Den Helder Zuid, een jaar eerder nog goed voor een 5,4, krijgt groot onderhoud. Vanaf maart worden de perrons vernieuwd en krijgt de "stationsomgeving een opfrisbeurt". Nieuwerkerk aan den IJssel volgt in 2027.

In 2022, 2021 en 2020 kregen de stations nog een 7,3 en in de twee jaren ervoor een 7,1.