Aandacht voor chipbedrijven op beurs na lancering Chinese AI-app

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag uit naar de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. In Japan stonden de chipbedrijven flink onder druk en ook de Amerikaanse chipbedrijven lijken verder weg te zakken, na de verliezen op vrijdag. De koersdalingen volgen op de lancering van een nieuwe chatbot van de Chinese start-up DeepSeek. Die zou die van grotere concurrenten, zoals ChatGPT van OpenAI, overtreffen en zou veel minder kosten om te trainen en te ontwikkelen.

China lijkt daarmee toch een inhaalslag te hebben gemaakt op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), ondanks de maatregelen van de Verenigde Staten om de nieuwste chiptechnologieën uit Chinese handen te houden. Eerder vorige week gingen de chipbedrijven nog flink omhoog, na de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om minstens 500 miljard dollar te investeren in AI. Die investeringen worden gedaan via een samenwerkingsverband van OpenAI, de Japanse techinvesteerder SoftBank en Oracle.

SoftBank zakte nu 8 procent in Tokio en de Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron verloren dik 8 en bijna 5 procent. De Nikkei in Tokio daalde daardoor 0,9 procent. In Zuid-Korea en Taiwan, waar veel grote chipbedrijven gevestigd zijn, waren de beurzen gesloten.

Importheffingen Trump

De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen 0,7 en 0,1 procent, waarbij Chinese techbedrijven verbonden aan DeepSeek winsten lieten zien. Een onverwachte krimp van de Chinese industrie in januari hield de winsten echter beperkt. Ook de dreiging van president Trump om importheffingen van tot 50 procent in te voeren op producten uit Colombia, zorgde voor onrust.

Trump kondigde tal van sancties aan voor Colombia omdat de president van het land, Gustavo Petro, zondag weigerde deportatievluchten te laten landen. Enkele uren later trok Trump de importtarieven weer in, nadat Colombia toch akkoord ging met alle eisen van Trump en de deportatievluchten naar het land werden hervat.

De AEX-index op het Damrak lijkt ruim 1 procent lager te beginnen aan de nieuwe week. De beurshandel staat deze week verder in het teken van de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB). De Fed houdt woensdag naar verwachting een rentepauze, terwijl de ECB donderdag de rente waarschijnlijk verder verlaagt. Ook komen er veel grote bedrijven met resultaten, waaronder ASML, Shell, Apple, Meta, Microsoft en Tesla.