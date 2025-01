Chantage Trump effectief: deportaties naar Colombia hervat

Het Witte Huis heeft in een verklaring laten weten dat Colombia "akkoord is gegaan met alle voorwaarden die president Donald Trump heeft gesteld" en dat de deportatievluchten naar het land per direct worden hervat. De Colombiaanse president Gustavo Petro weigerde zondag migranten in militaire toestellen te laten landen, waarna Trump dreigde met importheffingen van 50 procent.

De door Trump aangekondigde sancties voor Colombia blijven van kracht "totdat het eerste vliegtuig met Colombiaanse migranten succesvol is teruggekeerd", schrijft het Witte Huis. Colombia heeft het nieuws nog niet bevestigd.

"De gebeurtenissen van vandaag laten de wereld zien dat Amerika weer gerespecteerd wordt", staat in het persbericht van het Witte Huis. Trump "verwacht van alle andere landen ter wereld dat ze volledig meewerken met de deportatie van hun staatsburgers die illegaal in de Verenigde Staten verblijven", besluit het persbericht.

Petro had enkele uren eerder geëist dat de Colombianen met "waardigheid en respect" en in een burgervliegtuig in plaats van met een militair toestel worden teruggestuurd. "Je zult nooit over ons heersen", richtte hij zich tot Trump. Ook schreef hij: "Ik doe geen zaken met witte slavendrijvers."

Experts noemden de uitlatingen van de Colombiaanse president "een drastische en gedurfde escalatie".