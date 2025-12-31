Waarschuwing voor gladheid in vrijwel het hele land

DEN HAAG (ANP) - In vrijwel het hele land kunnen de wegen woensdagochtend spiegelglad zijn. Het KNMI waarschuwt met code geel voor de plaatselijke gladheid. Die waarschuwing geldt overal behalve in Zeeland, in het IJsselmeergebied (Afsluitdijk en Houtribdijk) en op de Waddeneilanden.

Natte weggedeelten bevriezen. In de gebieden aan de kust kan het glad zijn door lichte regen op een bevroren ondergrond. Het KNMI verwacht dat de plaatselijke gladheid tot ongeveer 10.00 uur kan duren en in de ochtend verdwijnt. Het verkeer kan er last van hebben, maar volgens de ANWB is het op de snelwegen vooralsnog rustig.

Code geel gold dinsdagavond al voor Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg, en is later uitgebreid naar andere provincies.