Cao-lonen harder gestegen dan de prijzen

DEN HAAG (ANP) - De cao-lonen in Nederland zijn dit jaar met gemiddeld 5 procent gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de vorige twee jaar was die stijging sterker, maar het gaat volgens het statistiekbureau nog altijd om een van de grootste toenames in de afgelopen veertig jaar.

Veel Nederlanders zijn er ook echt op vooruitgegaan in hun portemonnee. De prijzen voor producten en diensten stegen namelijk minder hard dan de lonen. Gecorrigeerd voor de inflatie stegen de cao-lonen gemiddeld 1,6 procent.

Na de coronapandemie en de Russische inval in Oekraïne nam de inflatie sterk toe, waardoor veel mensen er financieel op achteruitgingen. Die achterstand lijkt nu te zijn ingehaald. Het CBS berekende dat de gemiddelde stijging van lonen en de consumentenprijzen tussen 2020 en 2025 gelijk is. Beide stegen ongeveer 25 procent.

Bonussen

Bij de overheid stegen de cao-lonen dit jaar het minst, namelijk gemiddeld 3,9 procent. In de private sector lagen de cao-lonen gemiddeld 5,3 procent hoger dan vorig jaar.

Werkgeversorganisaties pleitten eerder deze maand nog voor minder forse algehele loonsverhogingen en zeiden meer te zien in bonussen voor personeel in goede tijden. Ondernemers zouden anders te weinig geld overhouden om te kunnen investeren. Vakbonden FNV en CNV gaven juist aan in onderhandelingen te mikken op loonsverhogingen die vergelijkbaar zijn met of hoger zijn dan die van het afgelopen jaar.