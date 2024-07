Wakker Dier lanceert radiocampagne tegen 'sloopmelk'

AMSTERDAM (ANP) - Wakker Dier begint maandag met een radiocampagne tegen zogeheten sloopmelk. In de spotjes stelt de dierenwelzijnsorganisatie dat populaire producten van zuivelfabrikanten FrieslandCampina, Danone en Arla Foods gemaakt worden van melk van koeien die zijn doorgefokt om meer melk te produceren dan goed voor ze is.

"Ook bekende producten zoals Campina halfvolle melk, Danoontje en Melkunie Breaker worden gemaakt met sloopmelk", zegt Leonie Vestering van Wakker Dier. De spotjes richten zich specifiek op deze producten. "Je mag beter verwachten van deze A-merken."

Wakker Dier wil dat zuivelproducten minimaal voldoen aan de eisen van één ster van het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming of van Nederlands biologisch (EKO). Deze keurmerken leggen de nadruk op gezondere dieren die minder melk hoeven te geven en in betere omstandigheden leven. Volgens Wakker Dier heeft op dit moment minder dan 10 procent van de zuivelproducten in de supermarkten een van deze keurmerken.

Kwaliteitsprogramma

"De meeste melkkoeien leiden een slopend leven voor goedkope zuivel", zegt Vestering. "Dat moet stoppen."

Arla stelt dat "dierenwelzijn en melkproductie hand in hand gaan" en dat de Arla-melkveehouders moeten voldoen aan de eisen van een kwaliteitsprogramma. De koeien moeten gezond zijn, voldoende leefruimte hebben en er mogen geen hormonen worden gebruikt om de melkproductie te verhogen.

Wettelijke eisen

Ook FrieslandCampina benadrukt dat de veebedrijven waarmee het bedrijf werkt voldoen aan alle Nederlandse en Europese wettelijke eisen. "Koeien geven meer melk dan vroeger, omdat ze gezonder zijn dan vroeger doordat ze in ruimere stallen staan en betere voeding krijgen", reageert het bedrijf. "Ook is de toename van de melkproductie een resultaat van jarenlange fokprogramma's. Telkens werden de beste koeien en stieren gebruikt voor het fokken van de volgende generatie."

Danone noemt het "gezien onze wereldwijde schaal niet uitvoerbaar om per land aan een ander keurmerk met specifieke eisen te voldoen". Wel zegt het bedrijf dierenwelzijn zeer serieus te nemen, en daarom samen te werken met dierenrechtenorganisatie Compassion in World Farming (CIWF). De Franse zuivelgigant zegt dat het dierenwelzijnsbeleid van het bedrijf is afgestemd op de eisen van CIWF.