Canada vecht puntenaftrek na spionage met drone aan bij CAS

PARIJS (ANP) - Het Canadese olympisch comité en de Canadese voetbalbond zijn het niet eens met de puntenaftrek voor de Canadese voetbalvrouwen op de Olympische Spelen en stappen daarom naar sporttribunaal CAS. De ploeg kreeg 6 punten in mindering nadat bleek dat Canada een drone gebruikte om in het geheim de training van tegenstander Nieuw-Zeeland te zien. Het CAS belooft de zaak uiterlijk woensdagmiddag af te handelen, op de laatste dag van de poulefase.

Bondscoach Bev Priestman is door de Canadese voetbalbond weggestuurd na de beschuldigingen dat er drones zijn gebruikt om de training van Nieuw-Zeeland te bespioneren. De FIFA heeft haar een jaar geschorst. Ook assistent Jasmine Mander en analist Joseph Lombardi mogen een jaar niet coachen.

Door de puntenstraf is Canada ondanks twee overwinningen nog altijd puntloos in groep A. De ploeg won donderdag met 2-1 van Nieuw-Zeeland en zondag met 2-1 van Frankrijk. Assistent-trainer Andy Spench heeft de taken van Priestman overgenomen.