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Walibi laat dit weekend minder bezoekers toe bij Fright Nights

Samenleving
door anp
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BIDDINGHUIZEN (ANP) - Walibi laat dit weekend minder mensen toe tijdens de Halloween Fright Nights. Dat zegt een woordvoerder namens het pretpark. Vorig weekend ontstonden er vechtpartijen tussen bezoekers en moest de mobiele eenheid worden ingezet om de orde te herstellen.
Walibi heeft naar eigen zeggen meerdere maatregelen genomen, maar doet daar geen nadere mededelingen over. "Het delen van operationele details kan de effectiviteit van de maatregelen verminderen", aldus de woordvoerder. "Walibi staat voor en tijdens de komende Halloween Fright Nights in nauw contact met de lokale autoriteiten en volgt de situatie nauwlettend."
De burgemeester van Dronten, waar Biddinghuizen onder valt, sprak na afgelopen weekend van "onacceptabel gedrag, veroorzaakt door een relatief kleine groep". "Dergelijk gedrag hoort niet thuis in onze gemeente en mag nooit als normaal worden gezien", aldus Jean Paul Gebben. Hij zei toen samen met Walibi en de hulpdiensten te gaan evalueren.
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