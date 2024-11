Walz teleurgesteld maar niet verbaasd over spannende verkiezingen

WASHINGTON (ANP) - De Democratische vicepresidentskandidaat Tim Walz is "teleurgesteld, maar niet verbaasd" dat de verkiezingsrace zo spannend is. Hij verscheen aan de vooravond van de verkiezingsdag in de populaire latenightshow van Stephen Colbert en zei dat hij de kiezers wilde laten zien dat het verschil tussen de kandidaten groot is.

"Het land is erg verdeeld", zei Walz in het programma. De gouverneur van Minnesota wilde benadrukken dat Donald Trump een beledigende en haatdragende campagne zou hebben gevoerd, terwijl Kamala Harris juist een president voor alle Amerikanen zou zijn.

Walz was maandag nog op campagne in Wisconsin, een van de cruciale swingstates. Hij schetste daar een mooie toekomst met Harris, maar vooral zonder Trump. "Stel je voor hoe fantastisch het wordt. We gaan winnen en als dat is gelukt, hoeven we die man nooit meer op tv te zien en naar hem te luisteren."