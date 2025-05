Wandelvierdaagsen mijden Den Treek na mogelijke wolvenaanval

LEUSDEN (ANP) - De organisatoren van de avondvierdaagsen in de Utrechtse gemeenten Leusden en Woudenberg hebben op het laatste moment hun routes aangepast na een mogelijke wolvenaanval op landgoed Den Treek. Beide wandeltochten zouden deze week door het natuurgebied op de Utrechtse Heuvelrug gaan, maar de lopers mijden nu het openbare landgoed. Maandag werd een wandelaar op Den Treek gebeten, mogelijk door een wolf.

DNA-onderzoek moet uitwijzen of dat inderdaad zo is. De provincie Utrecht hoopt via een versnelde procedure over een paar dagen duidelijkheid te hebben.

De beheerder van landgoed Den Treek heeft het "dringende advies" gegeven om voorlopig niet naar het gebied te komen. Volgens hem zorgt dezelfde wolf als vorig jaar voor problemen door mensen te benaderen. Toen besloot de gemeente Leusden een deel van het landgoed wekenlang te sluiten.

De beheerder heeft de provincie maandag, nog voor het incident met de wandelaar, een mail gestuurd. Hij schrijft daarin dat hij zich "opnieuw in toenemende mate grote zorgen" maakt over de veiligheid op de Utrechtse Heuvelrug door het gedrag van de wolf. De beheerder vindt dat het betreffende dier afgeschoten moet worden. "Dan is het probleem voorbij. De andere wolven uit deze roedel zijn niet zichtbaar en niet agressief. Maar deze wolf vertoont atypisch gedrag." De provincie Utrecht wil niets zeggen over het contact met de landgoedbeheerder.