Franse hogesnelheidstrein ontruimd om door storm verzakt spoor

TONNEINS (ANP/AFP) - Honderden passagiers van een Franse TGV zijn in de nacht van maandag op dinsdag geëvacueerd om een zware storm. Er was zoveel regen gevallen dat de grond onder het spoor was verzakt en de rails losraakten.

De hogesnelheidstrein was onderweg van Toulouse naar Parijs toen die ter hoogte van het dorp Tonneins moest stoppen. Brandweer, politie en vrijwilligers rukten uit om de ruim vijfhonderd inzittenden met bussen te evacueren. Volgens de burgemeester van Tonneins, Dante Rinaudo, zijn de passagiers "ternauwernood aan een ramp ontsnapt".

De storm heeft voor veel overlast gezorgd in het zuiden van Frankrijk. Huizen en kelders in het departement Lot-et-Garonne zijn ondergelopen door "lawines aan water", aldus Rinaudo. Het treinverkeer tussen Agen en Marmande ligt volgens spoorbeheerder SNCF "zeker enkele dagen" stil.

Ook in het zuidoostelijke Var, tussen Marseille en Nice, staan de straten blank. Een persoon kwam daar om het leven.